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17:08, 29 марта 2023Культура

Переломавший 30 костей звезда «Мстителей» впервые появится на публике

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер впервые появится на публике после ДТП с ратраком

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Попавший под снегоуборочную машину голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер впервые появится на публике после ДТП. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что звезда «Мстителей» появится на ковровой доржке по случаю премьеры своего шоу на Disney+ «Реннервации» (Rennervations) 11 апреля. В документальном сериале Реннер посетит свой родной город Рино, штат Невада, и Чикаго, штат Иллинойс. В рамках шоу актер также побывает и в других странах — Мексике и Индии. Там, работая с командой опытных строителей и знаменитыми гостями, он будет ремонтировать списанные автомобили, чтобы они приносили пользу обществу и в будущем.

Об инциденте с ратраком стало известно 2 января. Сообщалось, что актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу. Позже актер рассказал о переломе больше 30 костей.

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Варвара Кошечкина
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