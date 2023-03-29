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19:51, 29 марта 2023Моя страна

В Томской области создали гастрокарту

В Томской области составили электронную гастрономическую карту

Фото: Unsplash

Электронную гастрономическую карту с информацией о заведениях общепита и их фирменных блюдах составили в Томской области. Об этом сообщает vtomske.ru.

Карту разработали по итогам областного конкурса объектов общественного питания, который был объявлен в январе текущего года. Победителями стали 80 блюд, авторами являются шеф-повара и кондитеры из 73 точек общественного питания Томской области.

Гастрономическая карта размещена на интернет-портале «Гид-путеводитель по Томской области» в разделе «Гастрономическая карта». Она представлена в формате меню с названием блюд, фотографиями и адресами заведений, где еду можно попробовать.

Информация о заведениях и блюдах также нанесена на интерактивную карту Томской области, где активными точками отмечены все заведения, участвующие в проекте. Там же можно узнать отзывы посетителей.

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Варвара Кошечкина
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