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09:29, 29 марта 2023Силовые структуры

Обвиняемого в заказном убийстве разработчика корабля «Буран» освободили из СИЗО

«Ъ»: экс-профессор Кибальченко, обвиняемый в заказном убийстве зятя, освобожден из СИЗО

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве / Комерсантъ

Мособлсуд освободил из СИЗО бывшего профессора МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко, обвиняемого в заказном убийстве бывшего зятя Тимура Зайниева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На предварительных слушаниях по делу адвокаты подсудимого попросили отпустить его из-под стражи из-за состояния здоровья. Кибальченко перенес в СИЗО инсульт, вследствие чего он плохо владеет рукой и ногой. Судья, приняв во внимание, что его диагноз есть в списке заболеваний, исключающих пребывание под стражей, удовлетворила просьбу защиты. Это решение было отменено по настоянию прокуратуры, однако суд не стал избирать меру пресечения Кибальченко, назначив медицинскую экспертизу, которая должна определить состояние его здоровья.

Экс-профессор в прошлом участвовал в разработке многоразового космического корабля «Буран». В последние годы он работал трейдером на фондовой бирже и постоянно проживал в Великобритании, являясь ее гражданином. Его задержали весной 2021 года, когда он собирался уезжать из Москвы в Минск.

По версии следствия, Кибальченко заказал убийство бывшего зятя, заплатив бывшему милиционеру Роману Осипову 50 тысяч долларов. Мотивом стал спор из-за детей и имущества после развода Зайниева с дочерью Кибальченко.

Осипов привлек троих знакомых, которые в мае 2021 года напали на Зайниева и увезли его в гараж. Там его задушили. Правоохранители вычислили их по камерам видеонаблюдения и задержали. Осипов дал признательные показания и раскрыл имя заказчика, после чего был задержан Кибальченко. Он отрицает вину, заявляя об оговоре.

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Любовь Ширижик
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