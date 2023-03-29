Двое неизвестных в масках ограбили ломбард и попали на видео

В Екатеринбурге двое неизвестных в масках напали на охранника ломбарда и похитили ценности

В Екатеринбурге двое неизвестных в масках напали на охранника ломбарда, похитили ценности и попали на видео. Запись опубликовал E1.RU со ссылкой на пресс-службу свердловской полиции.

На кадрах видно, как мужчина в черной куртке и капюшоне с пистолетом заходит в ломбард, а за ним следует фигурант в одежде доставщика еды. Первый мужчина собирается драгоценности, а другой избивает охранника. Все украшения они убирают в курьерскую сумку. Затем грабители уходят.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 марта в ломбарде на улице Технической. Отмечается, что преступники скрылись на велосипедах. Сейчас их разыскивает полиция.

Известно, что охраннику оказали медицинскую помощь. Госпитализация ему не понадобилась.