Россиян предупредили о главных противопоказаниях к медитации

Преподаватель йоги Раманова назвала шизофрению и деменцию противопоказаниями к медитации

Медитации благоприятно влияют на ментальное здоровье и общее самочувствие, однако некоторым людям не рекомендуется практиковать их без одобрения врача. О главных противопоказаниях к практикам осознанности в беседе с «Лентой.ру» предупредила россиян преподаватель йоги с 20-летним стажем Анурада Раманова.

Раманова призвала воздержаться от медитаций людям с шизофренией. По ее словам, у людей с этим диагнозом подобные практики могут спровоцировать обострение и привести к развитию паранойи и острого невроза. Еще одним противопоказанием специалистка назвала деменцию, болезнь Альцгеймера и другие заболевания, в процессе которых нарушаются когнитивные функции человека, память, ориентирование во времени и пространстве.

Традиционная техника осознанного наблюдения в моменте, в отличие от «медитаций» на деньги и успех, — это проживание или созерцание реальности такой, какая она есть на самом деле. Подобная правда о себе иногда может заставить чувствовать подавленность, тревожность или напомнить о неразрешенной в прошлом травме. Здоровые люди легко проживают эти тревоги. В то же время человек с ментальными проблемами не сможет этого сделать, так как его заболевание не позволит даже осознать, как работают его сознание и подсознание Анурада Раманова преподаватель йоги

Помимо этого, Раманова рекомендовала с осторожностью практиковать медитации при таких заболеваниях, как депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство, так как это может ухудшить симптомы недугов.

Медитация для людей в депрессии сложна, потому что сидение где-то в тишине в одиночестве, самостоятельное очищение и попытки расслабления ума невероятно трудны, когда твой внутренний мир находится в хаосе, и все мысли тянут тебя на глубокое дно Анурада Раманова преподаватель йоги

В заключение специалистка напомнила, что нельзя медитировать в послеоперационный период, пока не будет получено разрешение врача.

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