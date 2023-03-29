На Украине заявили об использовании переданных Словакией истребителей

Вице-спикер Рады Кондратюк: ВСУ уже используют переданные Словакией истребители МиГ-29

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже используют переданные Словакией истребители МиГ-29. Об этом вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила во время выступления в словацком парламенте, передает РИА Новости.

По ее словам, переданные ВСУ четыре самолета «уже охраняют небо над Харьковом». Депутат также поблагодарила Словакию за гуманитарную помощь, оказанную Украине.

О том, что Братислава передала Киеву первые истребители МиГ-29, стало известно 23 марта. Тогда отмечалось, что в обмен на поставки Украине Словакия рассчитывает получить компенсацию в размере 900 миллионов долларов.