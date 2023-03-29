Россиянам назвали условие для увеличения пособий на детей

Доцент РЭУ Иванова-Швец: пособия на детей увеличатся при переоформлении выплат в апреле

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Управление человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, в каком случае могут увеличиться пособия для детей. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Иванова-Швец назвала россиянам условие для увеличения пособий на детей и подчеркнула, что они вырастут при переоформлении выплат в апреле и при сохранении прежнего финансового уровня семьи. «Расчет выплат отдельной семье будет зависеть от среднедушевого дохода», — подчеркнула она.