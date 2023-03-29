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19:35, 29 марта 2023Силовые структуры

В Москве осудят рабочего за убийство бригадира из-за денег в 2008 году

В Москве осудят рабочего, зарезавшего бригадира во время ссоры об оплате в 2008 году

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд рассмотрит дело 39-летнего мужчины, убившего мужчину 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, днем 19 ноября 2008 года фигурант поссорился с бригадиром при выполнении ремонтных работ квартире дома №4Б на улице Коненкова. Причиной конфликта стали разногласия по оплате труда. Рабочий взял нож и зарезал начальника. Потерпевшего госпитализировали, но он скончался, а нападавший сбежал.

Долгое время мужчину не могли найти, однако в итоге выяснилось, что он жил в Тверской области и использовал подложные документы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Фигурант признал вину. Сейчас он находится в СИЗО.

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Екатерина Власова
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