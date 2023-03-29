Политолог назвала назначение Виталия Хоценко логичным

Политолог оценила назначение выпускника «школы губернаторов» врио главы Омской области

Назначение Виталия Хоценко на должность временно исполняющего обязанности главы Омской области выглядит абсолютно логичным. Так в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировала назначение политолог Анна Федорова.

«С одной стороны, человек проработал какое-то время в ДНР — и, как я понимаю, достаточно неплохо там себя проявил. Можно посмотреть, он довольно активно ведет канал, где про свою деятельность рассказывает. Кроме того, он выпускник четвертого потока "школы губернаторов". В целом достаточно богатый управленческий опыт, работал в нескольких регионах России», — отметила политолог.

По словам эксперта, это укладывается в общую логику назначений этого года, когда посты в исполнительной власти получают люди, которые, с одной стороны, не побоялись, поехали на новые территории работать в опасных условиях, с другой стороны — обладают современными управленческими компетенциями. «И вот такая комбинация факторов сейчас очевидно востребована, поэтому пожелаем ему успехов в Омской области», — подчеркнула Федорова.

Виталий Хоценко родился в Днепропетровске, получил образование в МГУ имени Ломоносова. Успел проявить себя в разных регионах: от северного, промышленного Ямало-Ненецкого округа до южного, аграрного Ставропольского края, после чего был приглашен на работу в Министерство промышленности и торговли России, где возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления. Хоценко принял успешное участие в кадровых проектах президента России. Он финалист конкурса «Лидеры России» (2019 год) и выпускник четвертого потока Программы развития кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»).

