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19:24, 29 марта 2023Россия

Политолог назвала назначение Виталия Хоценко логичным

Политолог оценила назначение выпускника «школы губернаторов» врио главы Омской области

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Назначение Виталия Хоценко на должность временно исполняющего обязанности главы Омской области выглядит абсолютно логичным. Так в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировала назначение политолог Анна Федорова.

«С одной стороны, человек проработал какое-то время в ДНР — и, как я понимаю, достаточно неплохо там себя проявил. Можно посмотреть, он довольно активно ведет канал, где про свою деятельность рассказывает. Кроме того, он выпускник четвертого потока "школы губернаторов". В целом достаточно богатый управленческий опыт, работал в нескольких регионах России», — отметила политолог.

По словам эксперта, это укладывается в общую логику назначений этого года, когда посты в исполнительной власти получают люди, которые, с одной стороны, не побоялись, поехали на новые территории работать в опасных условиях, с другой стороны — обладают современными управленческими компетенциями. «И вот такая комбинация факторов сейчас очевидно востребована, поэтому пожелаем ему успехов в Омской области», — подчеркнула Федорова.

Виталий Хоценко родился в Днепропетровске, получил образование в МГУ имени Ломоносова. Успел проявить себя в разных регионах: от северного, промышленного Ямало-Ненецкого округа до южного, аграрного Ставропольского края, после чего был приглашен на работу в Министерство промышленности и торговли России, где возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления. Хоценко принял успешное участие в кадровых проектах президента России. Он финалист конкурса «Лидеры России» (2019 год) и выпускник четвертого потока Программы развития кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»).

Григорий Шугаев
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