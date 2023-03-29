Неизвестные в Чечне напали на здание отдела полиции
Неизвестные в Чечне открыли огонь по отделу полиции, убиты два человека
Видео: Telegram / shot_shot
В Чечне совершено нападение на здание Отдела МВД России по Гудермесскому району, сообщает Telegram-канал «SHOT».
По предварительной информации, два человека открыли огонь по посту полиции. Они были убиты ответным огнем. Личности нападавших устанавливаются.
«В данный момент обстановка в Гудермесе спокойная, город живет своей привычной жизнью», — отметил помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.
В июле 2021 года в Чечне неизвестный с криком «Аллаху акбар!» напал на полицейских. В Грозном мужчина подошел к сотрудникам правоохранительных органов, достал из рюкзака нож и попытался ранить их. Полицейские совершили несколько предупредительных выстрелов, затем им пришлось стрелять в нападавшего.