Неизвестные в Чечне напали на здание отдела полиции

Неизвестные в Чечне открыли огонь по отделу полиции, убиты два человека

Видео: Telegram / shot_shot

В Чечне совершено нападение на здание Отдела МВД России по Гудермесскому району, сообщает Telegram-канал «SHOT».

По предварительной информации, два человека открыли огонь по посту полиции. Они были убиты ответным огнем. Личности нападавших устанавливаются.

«В данный момент обстановка в Гудермесе спокойная, город живет своей привычной жизнью», — отметил помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.

В июле 2021 года в Чечне неизвестный с криком «Аллаху акбар!» напал на полицейских. В Грозном мужчина подошел к сотрудникам правоохранительных органов, достал из рюкзака нож и попытался ранить их. Полицейские совершили несколько предупредительных выстрелов, затем им пришлось стрелять в нападавшего.