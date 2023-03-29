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18:47, 29 марта 2023Силовые структуры

Российским заключенным запретили по одному слушать радиоприемники

Верховный суд России запретил заключенным индивидуальное пользование радиоприемниками

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Верховный суд России запретил заключенным индивидуальное использование радиоприемников, их можно слушать только в коллективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по административным делам.

Решение принято по итогам рассмотрения жалобы гражданина, отбывающего наказание в колонии Волгоградской области. В ней заключенный жаловался на действия инспектора, который изъял из его посылки радиоприемник и полотенце неустановленного образца. Осужденный заявлял, что устройство необходимо для нужд отряда, однако он не обращался в администрацию колонии за соответствующим разрешением.

В уголовно-исполнительном законодательстве указано право заключенных слушать радио в свободные от работы часы, но лишь коллективно и исключительно в местах, определенных администрацией колонии. А единолично владеть радиоприемником нельзя, отмечается в решении Верховного суда.

Таким образом, признано незаконным передача заключенным радиоприемников для индивидуального пользования.

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Любовь Ширижик
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