Заявление Шукшиной о бьющим по вакцинированным россиянам HIMARS оказалось фейком

Заявление Шукшиной о том, что HIMARS бьют по вакцинированным россиянам, оказалось фейком

Заявление российской актрисы Марии Шукшиной о том, что реактивные системы залпового огня HIMARS бьют по вакцинированным россиянам, оказалось фейком.

Слова Шукшиной стали распространяться в мессенджере Telegram и социальных сетях в конце марта. Один из таких постов был обнаружен в сатирическом Telegram-канале «Империя очень зла». «Острожно, возможен, фейк и жесткая сатира. Написанное является художественным вымыслом, все совпадения случайны» — предупреждают авторы канала в его описании.

В публикации приводятся слова актрисы о том, что системы HIMARS бьют по координатам вакцинированных россиян. Также актриса якобы утверждает, что появление коронавируса и разработка вакцин от него — это часть «американской военно-информационной спецоперации».

«То, что началось в 2020 году (пандемия коронавируса — прим. «Ленты.ру»), было началом американской инфекционно-военной спецоперации. Сначала придумывается некий вирус, затем разрабатывается от него лекарство-вакцина, которая ничем не помогает, кроме как оставляет чип с координатами для спутника. А затем по этому спутнику наводится американское оружие — бьют по казармам и мирному населению, которое поддалось провокации и вкололо в себя [вакцину] "Спутник"», — цитирует Telegram-канал актрису.

При этом в публикации не уточняется, откуда именно был взят комментарий актрисы. 25 марта Шукшина разместила в своем официальном Telegram-канале пост, в котором назвала эту цитату фейком. «Судя по абсурдности данного фейка и отсутствии ссылок на источники приписываемого мне бреда, можно с уверенность утверждать, что у данной "сенсации" есть заказчик», — написала она.

Заявление Шукшиной не получило распространения в российских СМИ. При этом несколько российских изданий выпустили материалы об актрисе с указанием, что ее цитата о HIMARS и вакцинированных россиянах является фейком. Например, это сделали «Царьград», «Экспресс-газета» и сетевое издание «Блокнот».

Посты с цитатой Шукшиной без указания, что эти слова на самом деле являются выдуманными, были обнаружены в мессенджере Telegram и соцсетях. Например, в Telegram об этом написали проукраинский канал Obozrevatel.ua и советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В соцсети «ВКонтакте» этот фейк перепечатали несколько сообществ и пользователей.