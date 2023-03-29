Догхантера отправили в СИЗО за поджог собачьего приюта во Владивостоке

Во Владивостоке 39-летнего догхантера отправили в СИЗО за поджог собачьего приюта

Во Владивостоке 39-летнего догхантера отправили в СИЗО на месяц и 13 дней по подозрению в поджоге вольера с собаками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным следствия, в ноябре 2022 года мужчина пробрался на территорию собачьего приюта, расположенного возле дома № 6 на Чукотской улице, и поджег один из четырех вольеров, в котором находились семь собак. После этого он скрылся с места преступления.

В результате один пес погиб. Размер ущерба составил 250 тысяч рублей.

Как уточняет ТАСС, речь идет о догхантере Даниле Кислицине. В начале марта 2023 года он был задержан полицией после обращения жителей домов на улице Давыдова. Они сообщили, что мужчина разбрасывал во дворах неизвестные вещества, от которых позже погибли несколько собак.

У него забрали диктофон, фотоаппарат, упаковку с перчатками, перцовый баллончик, таблетки и список с местами, где живут бродячие собаки.