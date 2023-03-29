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15:02, 29 марта 2023Россия

Экс-министр Улюкаев издаст написанную в тюрьме «условно-досрочную» книгу стихов

Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев издаст написанную в тюрьме книгу «Тетрадь в клетку»

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, отбывший срок в колонии по делу о получении взятки, издаст написанную в тюремном заключении книгу стихов «Тетрадь в клетку». Об этом сообщил гендиректор издательства «Время» Борис Пастернак в беседе с РБК.

Улюкаев посвятил сборник тем, кто его «ждал и верил». В предисловии к копии, оказавшейся в распоряжении издания, сказано, что это уже четвертая книга стихов бывшего политика, но не очередная, а «скорее досрочная, и даже условно-досрочная: написана в заключении, издана сразу по выходе из колонии после истечения шести лет, двух третей срока».

Последовательность стихов в сборнике выстроена по хронологии тюремного заключения Улюкаева. Как следует из предисловия, в своей работе он «от стиха к стиху, от года к году» проходит путь, в конце которого убеждается, что в жизни по-настоящему ценны «только любовь и свобода». Эта тема затрагивается в одном из опубликованных четверостиший:

«Я надеюсь, пока дышу,
Я люблю, пока я живой.
С милой рай в шалаше. К шалашу
Пусть доставит меня конвой».

При этом подчеркивается, что «Тетрадь в клетку» не является описанием тюремного быта. Автор смотрит «поверх шконок» и размышляет о душе, творчестве и природе добра и зла, отмечается в книге.

Как пишет РБК, сборник стихов Улюкаева появится в продаже после 3 апреля.

Ранее экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев дал интервью, в котором заявил, что ему было тяжело находиться в заключении из-за тесноты и «навязанного общения». При этом бывший политик отметил, что со временем смог адаптироваться и нашел отдушину в работе в библиотеке, где его окружали «16 тысяч хороших друзей», которые никогда не продадут и на которых он мог положиться.

В 2017 году Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. 29 апреля 2022 года суд утвердил условно-досрочное освобождение экс-министра. Прокуратура и ФСИН решили не обжаловать его освобождение, и 12 мая бывший чиновник вышел на свободу.

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Константин Лысяков
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