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08:00, 29 марта 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял популярные мифы об инсульте

Врач Мясников назвал заблуждением мнение, что инсульт навсегда нарушает работу мозга

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярные мифы об инсульте. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников назвал заблуждением мнение о том, что инсульт навсегда нарушает работу головного мозга. Как отметил специалист, многим пациентам, перенесшим инсульт, удается вернуться к нормальной жизни. «Это (восстановление после инсульта — прим. «Ленты.ру») зависит от резервов, от обширности инсульта, это просто зависит от судьбы человека. Но большинство восстанавливаются. Причем восстанавливаются прямо в больнице», — рассказал он.

Также доктор сообщил, что частые головные боли не повышают риск развития инсульта. При этом он уточнил, что существует несколько видов головных болей, которые могут быть предвестниками нарушения кровоснабжения мозга. Помимо этого, Мясников опроверг заблуждение, что прокол ушей спасет человека при инсульте. «Проколоть [уши] можно, но к инсульту вдобавок получишь проколотое ухо», — сказал телеведущий.

Еще одним мифом, связанным с инсультом, Мясников назвал утверждение, что инсульт бывают только у людей старше 40 лет. По его словам, у детей и молодых людей тоже может произойти нарушение кровоснабжение мозга.

В том же выпуске «О самом главном» Мясников предостерег россиян от приема быстродействующих таблеток для снижения давления. Он предупредил, что эта группа лекарств может спровоцировать развитие инфаркта почки, мозга или сердца.

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Евгения Наумова
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