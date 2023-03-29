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20:33, 29 марта 2023Силовые структуры

Российские полицейские ликвидировали напавшего на них мужчину с топором

На Кубани полицейские ликвидировали мужчину, зарубившего топором мать и напавшего на них

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На Кубани полицейские ликвидировали 50-летнего мужчину, убившего 68-летнюю мать и напавшего на них. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, правоохранители приехали по вызову в хутор Междуреченский Павловского района. Там на улице Ленина с топором гулял местный житель. Он не пускал силовиков в дом. Тогда им пришлось силой проникнуть в жилище фигуранта. Внутри дома полицейские обнаружили тело его матери. У нее была пробита голова.

Подозреваемый попытался сбежать. Правоохранители предупредили, что откроют огонь на поражение и загнали мужчину в угол. Однако он напал на сотрудника МВД. После чего напарник силовика выстрелил в фигуранта из пистолета. Тот пытался снова убежать, но его повалили на землю и надели на него наручники. Позже, несмотря на первую помощь, злоумышленник скончался.

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Екатерина Власова
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