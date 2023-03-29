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16:23, 29 марта 2023Мир

Байден опустился на колени перед рабочими

Президент США Байден встал на колени в Северной Каролине для фотографии с рабочими

Фото: Peter Zay / Anadolu Agency / Getty Images

Президент США Джо Байден во время встречи с американскими рабочими в штате Северная Каролина встал на колени для совместной фотографии. Кадры встречи на предприятии по производству полупроводников доступны на YouTube-канале The Independent.

Американский лидер решил пообщаться с рабочими завода после основной части мероприятия. Он согласился сделать несколько фотографий и для хорошего снимка даже опустился на колени. Также на кадрах видно, как Байден испытывал затруднения при поиске выхода с площадки.

Байден благополучно покинул территорию предприятия с помощью одного из организаторов, который указал ему правильное направление к президентскому кортежу.

Ранее во время на мероприятия в Восточной комнате Белого дома Байден не смог прочитать без ошибок стихотворение поэта Ричарда Бланко. Он запутался в словах и начал запинаться, что вызвало смех в зрительном зале. «Извините, давайте я начну сначала, мне страшно здесь находиться», — признался Байден.

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Виктория Кондратьева
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