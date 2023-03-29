Стилист назвала россиянкам устаревший тренд в вечерних образах

Стилист Яна Гракова назвала россиянкам сочетание вещей одного цвета устаревшим трендом

Профессиональный стилист-имиджмейкер Яна Гракова назвала россиянкам устаревший тренд в вечерних образах. Соответствующий материал появился на сайте издания «ФедералПресс».

Так, специалист рассказала, что многие женщины сочетают несколько вещей одной цветовой гаммы, например туфли строго в тон пиджака. По ее словам, чтобы выглядеть стильно, должна быть разница в оттенках.

Кроме того, Гракова посоветовала при выборе вечернего наряда ориентироваться на дресс-код, тематику и время проведения мероприятия. «Также важно правильно сочетать в образе фактуры, цвета и разный стиль. Соблюдать пропорции и правильно расставлять акценты», — отметила эксперт.

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