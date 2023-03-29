Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:34, 29 марта 2023Из жизни

Женщина уснула в неудобной позе и едва не лишилась ног

В Канаде женщина едва не лишилась ног после того, как заснула, свернувшись калачиком

Кадр: NYP

36-летняя жительница Канады Джулия Андерсон едва не лишилась ног после того, как уснула в неудобной позе. Об этом сообщает The Mirror.

Андерсон оказалась в больнице в 2020 году. Накануне она развлекалась с друзьями в баре. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, женщина свернулась калачиком на кровати, поджала ноги и заснула.

Утром Андерсон обнаружила, что ее ноги сильно распухли, и она не может ими двигать. Женщина пришла в ужас и позвонила матери, которая вызвала бригаду скорой помощи.

Андерсон доставили в больницу. После осмотра у нее диагностировали компартмент-синдром — патологическое состояние, развивающееся при повышении давления в анатомически замкнутом пространстве. Синдром развился из-за остановки кровотока в ногах, произошедшего во время сна. Когда кровоток восстановился, в поврежденных участках ног начались воспалительные процессы.

Материалы по теме:
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Женщина перенесла операцию, в ходе которой хирурги вскрыли ее левую икроножную мышцу и удалили фрагменты мышц. После операции ей потребовалась пересадка кожи. «Повреждение нервов было настолько сильным, что я кричала посреди ночи от боли. Представьте себе, что ваша нога затекает, но покалывания в тысячу раз сильнее. Ощущение, будто меня резко ударило током», — вспоминает женщина.

Спустя пять недель Андерсон выписали из больницы. Вернувшись домой, она была прикована к постели еще три недели. Кроме того, в течение года ей приходилось принимать сильные обезболивающие.

Женщина призналась, что долгое время стеснялась рассказывать свою историю. «Никогда не засыпайте пьяными, это опасно. Вместо этого немного поешьте или попейте и постарайтесь протрезветь перед сном», — рекомендует она.

Ранее сообщалось, что жительница США лишилась глаза после того, как начала использовать глазные капли новой марки. Спустя три месяца после начала использования капель правый глаз сильно покраснел и опух.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Брянскую область
Лавров заявил об участии НАТО в конфликте на стороне Украины
В Киеве предложили переименовать станцию метро «Минская»
В сети появились снимки Ким Кардашьян в купальнике без фотошопа
Пригожин заявил об уничтожении украинской армии в битве за Артемовск
Белоруссия ввела госрегулирование цен и стала лидером по их росту
СКР проверит слова украинского политика о сжигании храмов Московской патриархии
Зафиксирована одна из крупнейших черных дыр
Песков не стал комментировать приговор за дискредитацию жителю Тульской области
Женщина уснула в неудобной позе и едва не лишилась ног
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.