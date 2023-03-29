Женщина уснула в неудобной позе и едва не лишилась ног

В Канаде женщина едва не лишилась ног после того, как заснула, свернувшись калачиком

36-летняя жительница Канады Джулия Андерсон едва не лишилась ног после того, как уснула в неудобной позе. Об этом сообщает The Mirror.

Андерсон оказалась в больнице в 2020 году. Накануне она развлекалась с друзьями в баре. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, женщина свернулась калачиком на кровати, поджала ноги и заснула.

Утром Андерсон обнаружила, что ее ноги сильно распухли, и она не может ими двигать. Женщина пришла в ужас и позвонила матери, которая вызвала бригаду скорой помощи.

Андерсон доставили в больницу. После осмотра у нее диагностировали компартмент-синдром — патологическое состояние, развивающееся при повышении давления в анатомически замкнутом пространстве. Синдром развился из-за остановки кровотока в ногах, произошедшего во время сна. Когда кровоток восстановился, в поврежденных участках ног начались воспалительные процессы.

Женщина перенесла операцию, в ходе которой хирурги вскрыли ее левую икроножную мышцу и удалили фрагменты мышц. После операции ей потребовалась пересадка кожи. «Повреждение нервов было настолько сильным, что я кричала посреди ночи от боли. Представьте себе, что ваша нога затекает, но покалывания в тысячу раз сильнее. Ощущение, будто меня резко ударило током», — вспоминает женщина.

Спустя пять недель Андерсон выписали из больницы. Вернувшись домой, она была прикована к постели еще три недели. Кроме того, в течение года ей приходилось принимать сильные обезболивающие.

Женщина призналась, что долгое время стеснялась рассказывать свою историю. «Никогда не засыпайте пьяными, это опасно. Вместо этого немного поешьте или попейте и постарайтесь протрезветь перед сном», — рекомендует она.

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