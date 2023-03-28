Женщина лишилась глаза из-за капель от сухости

Miami Herald: в США женщина лишилась глаза после того, как использовала капли от сухости

Жительница города Мирамар, штат Флорида, США, лишилась глаза после того, как начала использовать глазные капли новой марки. Об этом сообщает Miami Herald.

68-летняя Клара Оливия в течение 30 лет пользовалась контактными линзами, которые вызывали сухость в глазах. Она справлялась с этой проблемой с помощью глазных капель, которые получала через страховую компанию. Однако в мае 2022 года она начала пользоваться новыми каплями, так как у них сменился производитель.

Спустя три месяца правый глаз Оливии сильно покраснел и опух. Женщина обратилась в больницу, где офтальмологи обнаружили у нее царапину на роговице. Спустя несколько дней врачи провели обследование и диагностировали у пациентки периферический язвенный кератит. Лечение не помогало, а результаты дополнительных анализов показали заражение глаза грибковой инфекцией.

Врачи решили провести пересадку роговицы, однако из-за сильного воспаления операцию пришлось остановить. В течение следующих нескольких дней врачи наблюдали за состоянием женщины и пришли к единому мнению: из-за возможного распространения инфекции глаз необходимо удалить. Спустя месяц после появления первых симптомов заражения глазное яблоко Оливии было удалено.

Женщина подала в суд на производителя глазных капель. «Учитывая снижение остроты зрения до 20/200 на оставшемся левом глазу, Оливия теперь юридически слепа», — говорится в иске. После этого все партии лекарственных растворов марки были сняты с продажи.

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