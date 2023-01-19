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05:00, 19 января 2023Из жизни

Женщина узнала о серьезном диагнозе после неудачного маникюра

WLS-TV: в США женщина заразилась вирусом папилломы человека во время маникюра

Кадр: @ggzella

50-летняя жительница США Грейс Гарсия узнала о серьезном диагнозе после того, как ей сделали неудачный маникюр в салоне. Об этом сообщает WLS-TV.

Женщина регулярно делала маникюр на протяжении 20 лет и в ноябре 2021 года в очередной раз посетила салон красоты. Во время процедуры мастер случайно порезал кожу на безымянном пальце Гарсии. Вернувшись домой, женщина помазала рану заживляющие мазью, однако повреждение не проходило. Гарсия обратилась к врачу и получила рецепт на антибиотики.

Женщина принимала лекарство, но в течение нескольких месяцев испытывала боль всякий раз, когда задевала что-то пальцем. В апреле 2022 года, через пять месяцев после появления пореза, на его месте образовалась шишка, а спустя еще некоторое время на пальце выросла бородавка. Врачи сделали американке биопсию, которая показала, что Гарсия заразилась вирусом папилломы человека (ВПЧ), в результате чего у нее развился рак кожи.

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Женщина считает, что могла заразиться ВПЧ во время маникюра, поскольку инструменты не были предварительно простерилизованы. «Как правило, вирусом заражаются через генитальные бородавки. Это должны были быть инструменты, которые контактировали с генитальной бородавкой и не были стерилизованы», — пояснил дерматолог.

Врачи провели Гарсии операцию, в ходе которой удалили все раковые клетки. Болезнь не распространилась на другие участки тела, и женщина полностью выздоровела. Несмотря на то, что операция прошла успешно, теперь Гарсии придется регулярно посещать дерматолога.

Ранее сообщалось, что жительница Западной Австралии попала в больницу и едва не лишилась большого пальца руки из-за неудачного маникюра. Теперь она судится с салоном и добивается компенсации.

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Алиса Удовик
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