Женщина узнала о серьезном диагнозе после неудачного маникюра

WLS-TV: в США женщина заразилась вирусом папилломы человека во время маникюра

50-летняя жительница США Грейс Гарсия узнала о серьезном диагнозе после того, как ей сделали неудачный маникюр в салоне. Об этом сообщает WLS-TV.

Женщина регулярно делала маникюр на протяжении 20 лет и в ноябре 2021 года в очередной раз посетила салон красоты. Во время процедуры мастер случайно порезал кожу на безымянном пальце Гарсии. Вернувшись домой, женщина помазала рану заживляющие мазью, однако повреждение не проходило. Гарсия обратилась к врачу и получила рецепт на антибиотики.

Женщина принимала лекарство, но в течение нескольких месяцев испытывала боль всякий раз, когда задевала что-то пальцем. В апреле 2022 года, через пять месяцев после появления пореза, на его месте образовалась шишка, а спустя еще некоторое время на пальце выросла бородавка. Врачи сделали американке биопсию, которая показала, что Гарсия заразилась вирусом папилломы человека (ВПЧ), в результате чего у нее развился рак кожи.

Женщина считает, что могла заразиться ВПЧ во время маникюра, поскольку инструменты не были предварительно простерилизованы. «Как правило, вирусом заражаются через генитальные бородавки. Это должны были быть инструменты, которые контактировали с генитальной бородавкой и не были стерилизованы», — пояснил дерматолог.

Врачи провели Гарсии операцию, в ходе которой удалили все раковые клетки. Болезнь не распространилась на другие участки тела, и женщина полностью выздоровела. Несмотря на то, что операция прошла успешно, теперь Гарсии придется регулярно посещать дерматолога.

Ранее сообщалось, что жительница Западной Австралии попала в больницу и едва не лишилась большого пальца руки из-за неудачного маникюра. Теперь она судится с салоном и добивается компенсации.

