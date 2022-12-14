Женщина попала в больницу из-за неудачного маникюра

9 News: в Австралии женщина едва не лишилась пальца из-за неудачного маникюра

Жительница Западной Австралии попала в больницу и едва не лишилась большого пальца руки из-за неудачного маникюра. Об этом сообщает 9 News.

48-летняя женщина Сью, которая предпочла не разглашать свою фамилию, вместе с дочерью сходила в маникюрный салон и подхватила стафилококковую инфекцию. По словам австралийки, сотрудница салона решила, что имеет дело с наращенными акрилом ногтями, вымочила их в ацетоне и принялась стачивать. Сью пыталась объяснить, что это ее настоящие ногти, но не смогла ее остановить.

После процедуры женщина пять дней провела в больнице. Хирургу пришлось удалить часть фаланги ее большого пальца. С тех пор Сью страдает от невыносимой боли, а инфекция медленно разъедает ее кость. Врачи сообщили пациентке, что при неблагоприятном течении заболевания она может лишиться большого пальца. Теперь она судится с салоном и добивается компенсации.

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