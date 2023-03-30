В России оценили риски вступления Великобритании в прямой конфликт с Москвой

Посол России в Британия Келин: Москва и Лондон пока не находятся в состоянии войны

Пока что не стоит говорить о разрыве дипотношений Москвы и Лондона, поскольку пока стороны не находятся в состоянии войны. Риски вступления сторон в прямой конфликт оценил посол России в Британии Андрей Келин в интервью для канала RTVI.

По его мнению, говорить о скором прямом участии вооруженных сил королевства в боевых действий на Украине было бы «преувеличением», однако «ничего нельзя исключать на будущее». Келин также прокомментировал слова ряда британских депутатов и военных о необходимости готовиться к активному противостоянию с Россией.

Посол связал такие заявления с двумя причинами: с одной стороны, депутаты хотят создать условия для наращивания расходов на оборону в Британии. «Британская армия стала, в общем-то, как бы не второго порядка, а где-то уже между вторым и третьим», — считает дипломат.

Кроме того, Келин призвал не сбрасывать со счетов фактор внешней политики Соединенного Королевства и его вовлеченность в украинский конфликт.

Еще в августе прошлого года уорент-офицер армии Великобритании Пол Карни говорил, что солдатам и их семьям стоит подготовиться к войне с Россией.