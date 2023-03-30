Тюменский зоопитомник показал кенгуренка-альбиноса

В Тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос

В Тюменском зоопитомнике экзотических животных родился кенгуренок-альбинос. Сотрудники записали на видео и показали, как он высунул мордочку из маминой сумки. Ролик опубликован на странице питомника во «ВКонтакте».

В зоопитомнике рассказали, что кенгуренок родился девять месяцев назад, проблем со здоровьем у него нет. Другие кенгуру хорошо принимают его, но он сам выходит к ним не часто, пишет 72.ru.

«В природе такой случай один на 50 тысяч», — отметили в зоопитомнике.

У животных-альбиносов из-за генетического заболевания отсутствует фермент меланина в организме, в связи с чем они имеют аномальный цвет кожи, волос, шерсти и глаз. При альбинизме часто возникают другие патологии, в том числе нарушение слуха и зрения. При этом альбиносы способны давать потомство и часто у них рождаются такие же белые особи.