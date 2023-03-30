Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:38, 30 марта 2023Моя страна

Тюменский зоопитомник показал кенгуренка-альбиноса

В Тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос

В Тюменском зоопитомнике экзотических животных родился кенгуренок-альбинос. Сотрудники записали на видео и показали, как он высунул мордочку из маминой сумки. Ролик опубликован на странице питомника во «ВКонтакте».

В зоопитомнике рассказали, что кенгуренок родился девять месяцев назад, проблем со здоровьем у него нет. Другие кенгуру хорошо принимают его, но он сам выходит к ним не часто, пишет 72.ru.

«В природе такой случай один на 50 тысяч», — отметили в зоопитомнике.

У животных-альбиносов из-за генетического заболевания отсутствует фермент меланина в организме, в связи с чем они имеют аномальный цвет кожи, волос, шерсти и глаз. При альбинизме часто возникают другие патологии, в том числе нарушение слуха и зрения. При этом альбиносы способны давать потомство и часто у них рождаются такие же белые особи.

Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности деятельности задержанного в России журналиста WSJ
Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором
Назван гонорар супруги Меладзе Джанабаевой после отмены концертов певца
В Госдуме порассуждали о вине России в «трансгендерном мракобесии» США
Медведев выступил против вражды к гражданам западных стран
Труп россиянки несколько часов пролежал рядом с детской площадкой
Курс евро вырос до максимума за 11 месяцев
Медведев заявил о рисках конфликтов из-за действий бывших стран-колонизаторов
В США предрекли неизбежное поражение Украины
На Украине предложили возобновить статус ядерного государства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.