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14:21, 30 марта 2023Россия

Губернатор Севастополя предупредил жителей о взрывах боеприпасов

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в регионе будут слышны взрывы боеприпасов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В районе Севастополя будут слышны взрывы боеприпасов. Об этом жителей региона предупредил глава региона Михаил Развожаев в Telegram.

По словам губернатора, взрывы будут связаны с уничтожением большого количества боеприпасов времен Великой отечественной войны. Он уточнил, что утилизацией снарядов будет заниматься МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы

«Будет скорее всего громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе все спокойно», — заявил Развожаев.

Звуки хлопков слышали в городе и 28 марта. Тогда Развожаев заявил, что они связаны с тренировкой противовоздушной обороны. А 27 марта местные власти сообщали, что громкие звуки слышны из-за профилактической работы военнослужащих в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения.

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Марк Леонов
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