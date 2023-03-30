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20:49, 30 марта 2023Культура

Фестиваль «Дикая Мята» представил программу мероприятия

Крупнейший музыкальный фестиваль в России «Дикая Мята» представил программу мероприятия

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Крупнейший независимый музыкальный фестиваль в России «Дикая Мята» представил программу мероприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году событие пройдет с 16 по 18 июня в Тульской области. Гостей «Дикой Мяты» в 2023 году ждет 100 концертов за три дня, представители самых разных жанров выступят на нескольких сценах.

К списку артистов фестиваля присоединился один из самых узнаваемых хип-хоп-исполнителей России — Антоха MC (настоящее имя — Антон Кузнецов). На «Дикой Мяте» впервые выступят одни из главных представителей альтернативной музыкальной сцены — группа «Слот». Гостей мероприятия ждут главные хиты за более чем 20 лет творчества коллектива.

В субботу, 17 июня, радовать гостей «Дикой Мяты» своими концертами будут Леонид Агутин, The Hatters, Polnalyubvi, Alai Oli, Найк Борзов и многие другие. Ознакомиться с подробностями и приобрести билеты можно на официальном сайте по ссылке.

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Сергей Равин
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