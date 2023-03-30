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09:15, 30 марта 2023Россия

В российском городе трехлетний ребенок выпал из окна

В Ангарске трехлетний ребенок выпал из окна, его госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Ангарске трехлетний ребенок выпал из окна. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Иркутской области, пишет Ircity.ru.

По данным следователей, ребенок залез на подоконник и выпал из окна четвертого этажа, когда остался без присмотра дома. После случившегося он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города.

По факту произошедшего правоохранители начали проверку, прокуратура оценит исполнение законодательства о семейном благополучии и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее в Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ребенка доставили в медучреждение с травмами головы, переломом теменной кости.

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Анастасия Шейкина
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