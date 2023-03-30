Российский треш-блогер попал под следствие из-за видео с православной иконой

Блогер Базаров стал фигурантом дела об оскорблении чувств верующих из-за видео с иконой

В Москве следователи возбудили дело в отношении треш-блогера Станислава Базарова. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Молодого человека подозревают в оскорблении чувств верующих и распространении порнографии.

По данным следствия, 28 марта блогер, находясь в квартире в Зеленограде, снял ролик, в котором в полуобнаженном виде глумился над православной иконой. После этого фигурант разместил видео в своем Telegram-канале.

«В рамках предварительного следствия будет назначена и проведена религиоведческая судебная экспертиза», — добавила Иванова.

Молодого россиянина доставят в подразделение СКР для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что блогер-сыроед Максим Лютый переложил вину за гибель новорожденного сына на гражданскую жену.