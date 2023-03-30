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15:26, 30 марта 2023Культура

Умер автор песен группы Procol Harum Кит Рид

Автор песен британской рок-группы Procol Harum Кит Рид умер в возрасте 76 лет
Кит Рид

Кит Рид. Фото: Kieran Doherty / Reuters

Британский поэт Кит Рид умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Billboard.

Отмечается, что причиной смерти мужчины стал рак. В первую очередь Рид известен по сотрудничеству с коллективом Procol Harum. Он написал для рок-группы практически все песни в том числе и культовый хит A Whiter Shade of Pale.

«Его тексты были уникальными и помогли сформировать музыку, созданную группой. Его образные, сюрреалистические и многослойные слова вызывали восторг у фанатов Procol», — сказано в официальном обращении участников Procol Harum.

Кит Стюарт Брайан Рид родился 19 октября 1946 года в городе Уэлин-Гарден-Сити, Великобритания. Бросив школу в раннем возрасте, Рид начал карьеру сонграйтера. В 1966 году он познакомился с Гэри Брукером, который стал соавтором большей части его произведений. Вскоре они начали сотрудничество, а в 1967 году вышел дебютный сингл Procol Harum, песня A Whiter Shade of Pale авторства дуэта. Трек стал лидером британского музыкального и был продан в количестве шесть миллионов копий по всему миру. Рид продолжал писать для Procol Harum вплоть до распада коллектива в 1977 году.

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Сергей Равин
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