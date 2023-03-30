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14:08, 30 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 10 лет за попытку поджечь военкомат

Суд приговорил к 10 годам жителя Крыма, пытавшегося поджечь военкомат

Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

Верховный суд Крыма приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя, пытавшегося поджечь военкома в Симферополе в мае 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Первые три года из назначенного срока мужчина проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Также осужденного оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что крымчанин выступал против проведения специальной военной операции. В мае 2022 года он собирался поджечь здание военкомата в Симферополе и взорвать железнодорожные пути с целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности России. Для совершения диверсий мужчина приобрел противотанковую мину и изучил конструкцию железнодорожного моста, чтобы заложить там бомбу.

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Любовь Ширижик
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