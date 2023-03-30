ФСБ заподозрила замгубернатора Ненецкого округа во взятке на два миллиона рублей

ФСБ задержала замгубернатора НАО по делу о получении взятки в 2 млн руб, возбуждено дело

Сотрудники ФСБ задержали заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) по подозрению в получении взятки на сумму два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В отношении чиновника на основании материалов спецслужбы возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он потребовал откат в 10 процентов от суммы прибыли коммерческой компании по госконтракту «Здравоохранение».

Также по делу проходит подчиненный замгубернатора, который был посредником при передаче денег.

В настоящее время следователи проводят обыски дома и в служебных кабинетах задержанных.