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05:18, 30 марта 2023Забота о себе

Невролог дала советы по оказанию помощи человеку при панической атаке

Невролог Шиндряева: в случае панической атаки нужно взять человека за руку

Фото: Melanie Wasser / Unsplash

Врач-невролог, профессор кафедры неврологии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Шиндряева рассказала в беседе с изданием «Газета.ру», какие действия помогут облегчить состояние человека при панической атаке.

Специалист посоветовала сохранять спокойствие во время общения с человеком, чтобы не усугублять его панику. Кроме того, лучше всего разговаривать простыми, короткими предложениями. Также, добавила Шиндряева, следует постараться отвлечь человека, задавая ему вопросы, тем самым вынуждая концентрироваться на ответах. Помимо этого, по словам невролога, можно предложить ему подышать вместе.

Кроме того, врач порекомендовала взять человека за руку или сделать ему легкий массаж. В случае, если вышеперечисленные способы не работают, а тревога усиливается, нужно отвести паникующего в тихое место и вызвать скорую помощь.

Ранее страдающим от панических атак назвали методы позволяющие справляться с приступами. В частности, им посоветовали использовать технику радуги, заключающуюся в том, чтобы сосредоточиться на чем-то внешнем, и найти в окружающем пространстве три предмета одного цвета.

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Варвара Кузьмина
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