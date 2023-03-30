Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:18, 30 марта 2023Путешествия

Россиянин простудился из-за открытого окна в поезде и засудил РЖД

Мещанский суд взыскал с РЖД компенсацию морального вреда за простуду пассажира

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Пассажир поезда, тяжело простудившийся из-за неплотно закрытого окна в вагоне, смог добиться выплаты моральной компенсации от транспортной компании в суде. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

В 2018 году во время поездки из Великого Новгорода в Москву пассажир серьезно простудился из-за продуваемого окна: врачи диагностировали у мужчины воспаление легких средней степени тяжести, ему даже пришлось отправиться в больницу на две недели из-за обострившихся на фоне переохлаждения хронических заболеваний. Россиянин обратился в РЖД с жалобой, однако разбирательство затянулось на годы.

На днях Мещанский районный суд постановил взыскать с перевозчика 50 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. По словам россиянина, сумма не покроет расходы на лечение, однако до этого от него пытались откупиться бонусными баллами. Решение еще не вступило в силу — транспортная компания намерена подать апелляцию.

Ранее в июле 2022 года россиянин поехал в Крым на поезде и назвал вторую полку «тюрьмой». Мужчина возмутился слишком маленьким расстоянием до багажной полки — по его словам, оно позволяет пассажирам находиться на своем месте только в положении лежа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В ФРГ признали необходимость участия России в расследовании «Северных потоков»
Мать спрыгнула в колодец с четырьмя детьми и в последний момент решила спастись
Евросоюз потратит еще 1,2 миллиарда евро на оборону
Американского журналиста отправят в московский СИЗО «Лефортово»
Россиянин простудился из-за открытого окна в поезде и засудил РЖД
Девять человек погибли при столкновении военных самолетов в США
Показана работа засевшего в жилом доме снайпера ВСУ
Шансы фанатки Гуфа на полмиллиона компенсации из-за отмены концерта оценили
Лондон утратил статус главного финансового центра мира
На Украине распилили на куски популярный советский истребитель
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.