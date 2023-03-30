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21:09, 30 марта 2023Экономика

В России вырастут социальные пенсии

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии. Индексация предусмотрена недавним постановлением правительства. В общей сложности за год они увеличатся на 13,5 процента.

Эта мера коснется более чем четырех миллионов человек. Для этого в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 15,6 миллиарда рублей. При индексации был учтен рост прожиточного минимума пенсионера за 2022 год. Среднегодовой размер социальной пенсии составит 12 560 рублей.

Такие выплаты положены гражданам, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Что касается работающих пенсионеров, то им пенсии повысят в конце лета. «С 1 августа будет проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам — тем, которые трудились в предшествующем году. Для них пенсия увеличится с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем», — рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

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Платон Щукин
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