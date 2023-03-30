Самая старая татуировщица в мире попала на обложку Vogue

Самая старая татуировщица в мире Апо Ванг-од попала на обложку журнала Vogue

Филиппинская тату-мастер Апо Ванг-од, также известная как Мария Оггай, попала на обложку глянцевого журнала Vogue. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

106-летняя женщина, носящая статус самой старой татуировщицы в мире, позирует в черной майке и юбке с пестрым принтом, подставив под подбородок руку. Ее наряд дополняют массивные ожерелья, разноцветные серьги и ободок из камней. Также визажисты сделали в образе небольшой акцент, нанеся на губы красную помаду.

На других кадрах запечатлен процесс нанесения ею племенных татуировок «мамбабаток» на тело с помощью специальной бамбуковой палки, угля и воды. Известно, что данной техникой владеет только Ванг-од и ее 26-летняя внучатая племянница Грейс Паликас. «Я была первым ребенком, который научился делать татуировки. Я просто наблюдала за тем, что она делала», — рассказала девушка в интервью и отметила, что на тот момент ей было всего 10 лет.

Апо Ванг-од родилась 17 февраля 1917 года в деревне Бускалан, расположенной в провинции области Калинга, Филиппины. Женщина начала увлекаться татуировкой в 15 лет, обучаясь данному искусству у своего отца. Тогда подобным видом деятельности могли заниматься только мужчины. Однако отец видел в своей дочери потенциал. Так, во время обучения она наносила традиционные рисунки на тела защищавших деревни от врагов мужчин-охотников за головами.