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15:26, 30 марта 2023Путешествия

Названы особо привлекательные для туризма весной города и страны

OneTwoTrip: в апреле лучше всего посетить Ладожское озеро и Калмыкию

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российским туристам назвали места внутри страны и за рубежом, которые лучше всего посещать именно весной. Подборку локаций составили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

В апреле россиянам посоветовали отправиться на Ладожское озеро — в этом месяце у кольчатых нерп начинается брачный период, поэтому у туристов до начала мая есть высокие шансы увидеть этих пугливых животных в естественной среде обитания. Удобнее всего до Ладоги добраться из Санкт-Петербурга, перелет из Москвы обойдется в среднем в пять тысяч рублей, а из города до нацпарка «Ладожские шхеры» можно доехать на машине. Ночевка в отеле у озера обойдется в среднем от 2,7 тысячи рублей.

Еще одно особо привлекательное в апреле место — степи Калмыкии, где начинают цвести дикие тюльпаны. Весь месяц республика празднует посвященный растению фестиваль, проводятся концерты домбристов и национальные игры. Туристы могут покататься на лошадях, верблюдах, посетить храмы или попробовать блюда местной кухни. Билет в ближайший открытый аэропорт Ставрополя обойдется примерно в восемь тысяч рублей в одну сторону, стоимость размещения в гостиницах Калмыкии начинается от шести тысяч рублей.

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В мае в Республике Дагестан начинают цвести маковые поля, одно из самых больших расположено в Кумторкалинском районе — здесь находятся миллионы диких ярко-красных растений. За красочными фотографиями туристам также рекомендуют отправляться в район Избербаша, по дороге из Махачкалы в Дербент, за Буйнакский перевал и к бархану Сарыкум. Стоимость авиабилета до столицы республики — около 10 тысяч рублей, сутки в трехзвездочной гостинице — от 2,9 тысячи рублей. Добраться до полей можно на арендованном авто и с проводником из числа местных жителей.

В Стамбуле весь апрель проходит фестиваль тюльпанов — в парках Гюльхане, Эмирган и Гезтепе пройдут главные ярмарки, выставки и концерты. Чтобы застать самый разгар праздника, туристам советуют отправляться туда с 1-го по 20-е число. Авиабилет обойдется примерно в 17 тысяч рублей в одну сторону.

В конце мая и начале июня столица Армении празднует ежегодный фестиваль Yerevan Wine Days. Неделю в городе будут ставить шатры и накрывать длинные столы, в событии участвуют около 50 виноделен и десятки ресторанов. Улететь в Ереван можно в среднем за 13 тысяч рублей.

Последняя рекомендация — тайский Новый год Сонгкран, который отмечается с 13 по 15 апреля. В Таиланде его празднуют в каждом городе: местные жители поливают друг друга водой, которая по поверьям помогает очиститься от грехов. Билет до Бангкока в одну сторону можно купить за 30 тысяч рублей, цена на номер в трехзвездочной гостинице начинается от тысячи рублей за ночь.

Ранее в марте стало известно о самых популярных туристических направлениях у россиян весной. Так, наиболее востребованным оказался Египет, второе место занял Адлер, а третье — ОАЭ.

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Дарья Рыбак
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