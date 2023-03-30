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09:28, 30 марта 2023Экономика

В России рассказали о проблемах в торговле с Китаем

Полпред президента в ДФО Трутнев: на границе РФ и Китая вырос дефицит провозных мощностей

Фото: Reuters

В России усугубились проблемы с провозом товаров через границу с Китаем. К 2025 году дефицит провозных мощностей может вырасти до 49 миллионов тонн, если приграничная инфраструктура на Дальнем Востоке останется в текущем состоянии, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Его слова приводит РИА Новости.

«Без четкой работы приграничной инфраструктуры развитие международных экономических связей затруднительно», — подчеркнул он.

Ранее, чтобы облегчить торговлю с Китаем, Трутнев поручил ФТС и Минтрансу совместно с правительством Приморского края упростить схему пропуска автомобилей в регионе около российско-китайской границы. Кроме того, на границе в Приморье скоро появится новый автомобильный пропускной пункт «Краскино». Вице-премьер заявил ТАСС, что строительство завершится в ноябре 2024 года.

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После встречи глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина опрошенные Reuters эксперты заявили, что сомневаются в значении для Китая газопровода «Сила Сибири-2», который российский президент называл сделкой века. В совместном заявлении об итогах встречи говорится только о том, что стороны приложат усилия для продвижения проекта, а в официальных отчетах о заявлениях руководителя КНР «Сила Сибири-2» вообще не упоминается. Что касается конкретики по поводу проекта, то о переходе к началу реализации не сообщалось. 

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Софья Ермакова
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