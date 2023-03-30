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12:58, 30 марта 2023Культура

Умерла сестра Тупака Шакура и лауреат премии «Эмми» Ннека Гарленд

На 50-м году жизни умерла сестра Тупака Шакура и лауреат премии «Эмми» Ннека Гарленд

Фото: Michelle Henry / «РИА Новости»

На 50-м году жизни умерла сводная сестра американского хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура, телепродюсер и лауреат премии «Эмми» Ннека Гарленд. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, причиной смерти родственницы рэпера стал сердечный приступ.

В 2001 году Гарленд присоединилась к съемочной группе сериала «Главный госпиталь», который выходил на экраны с 1963-го. В 2021 году женщина была назначена продюсером проекта, за что получила награду на телевизионной премии «Эмми».

Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта, развернувшегося между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережья Америки. Тупак находился на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем был рэпер Шуг Найт, он выжил. В июле 2018 года стало известно, что Тупака застрелил племянник бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса — Орландо Андерсон.

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Анастасия Астахова
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