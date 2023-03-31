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14:16, 31 марта 2023Ценности

Парикмахер перечислила раздражающие привычки клиентов

Парикмахер Кейлн Эмили: клиентам не следует надевать на сеанс толстовки с капюшоном

Фото: Süheyl Burak / Unsplash

Парикмахер Кейлн Эмили перечислила раздражающие привычки клиентов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 44 тысяч подписчиков.

По словам 24-летней специалистки, посетителям салонов не следует надевать на прием толстовки с капюшоном, поскольку данная одежда затрудняет процесс создания прически. Также она посоветовала не смотреть в глаза мастеру во время мытья головы. «Нас это немного раздражает», — заявила девушка.

Кроме того, она призвала клиентов салонов не пугаться, когда они видят более темные волосы при окрашивании. «Когда пряди мокрые, они действительно выглядят темнее. Подождите, пока мы высушим их феном и сделаем укладку, прежде чем судить», — пояснила Эмили. В то же время эксперт порекомендовала посетителям брать с собой закуски на длительные сеансы.

Ранее в марте мастер маникюра Дженесса Клафф с никнеймом @jenessacluff также назвала самые раздражающие привычки клиентов. Кроме того, она обратила внимание на тех посетителей, которые в течение всего сеанса ведут переписку или разговаривают по телефону.

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Алина Гостева
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