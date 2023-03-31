В ЕС признали готовность нарушать собственные табу в контексте Украины

Der Standard: Боррель признал, что ЕС при необходимости может нарушать собственные табу

Евросоюз (ЕС) при необходимости может нарушать собственные табу, если этим продиктована сложившаяся ситуация, как это было с началом поставок летальных вооружений на Украину. Об этом в интервью австрийской газете Der Standard заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

«[С февраля 2022 года] ЕС показал, что знает о том, что поставлено на карту. И что он готов нарушать табу, когда это необходимо», — признал Боррель, напомнив, что год назад Брюссель впервые профинансировал поставку летального военного оборудования на Украину.

Он также заявил, что объединенные усилия членов ЕС позволят обучить 30 тысяч украинских военных до конца 2023 года.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза (ЕС) близки к началу обсуждений ранее табуированной темы об отправке миротворцев на Украину. «Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа [на Украину] или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — признал венгерский лидер.