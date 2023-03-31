Сообщение о принудительном переходе на цифровой рубль оказалось недостоверным

Информация о принудительном переходе на цифровой рубль для россиян не подтвердилась

Сообщение о принудительном переходе на цифровой рубль для жителей России оказалось недостоверным.

Публикации о том, что с 1 апреля 2023 года россиян начнут заставлять переходить на цифровой рубль, стали распространяться в соцсетях в середине марта. Одна из первых появилась на странице пользовательницы под именем Татьяна Келтуяла во «ВКонтакте» 16 марта.

В сообщении утверждалось, что на первом этапе цифровые рубли можно будет переводить в безналичную форму, а затем в наличную, однако в дальнейшем такая операция якобы будет запрещена. В результате россияне якобы не смогут получить свои сбережения в бумажном эквиваленте.

Автор публикации ссылался на эксперта некого Центра Прав Человека «1-й Советник» Сергея Дубика, однако откуда именно было взято якобы сделанное им высказывание, не уточняется.

При этом на сайте Центробанка России сообщается, что Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к существующим формам денег. Таким образом, у рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. При этом речи о полной замене цифровым рублем двух других форм не идет.

Кроме того, ЦБ сообщал, что «клиентам будет обеспечен сервис по осуществлению бесшовных платежей с переводом из цифровых рублей в безналичные и наличные, а также из наличных и безналичных рублей в цифровые», писал ТАСС. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не ставит перед собой задачу сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег.

Подобные публикации с практически идентичным текстом уже распространялись в сети в начале феврале 2023 года. Тогда источник информации авторы постов не указывали, что может свидетельствовать о недостоверности приведенных сведений.

Кроме того, в середине февраля схожие сообщения распространялись в мессенджерах и соцсетях среди казахстанских пользователей, сообщал портал Stopfake.kz. Текст был незначительно изменен, при этом подтверждений данной информации тогда найдено также не было.

Публикация не получила распространения в российских СМИ. При этом она активно тиражировалась пользователями соцсетей (1, 2, 3, 4).