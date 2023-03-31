На Украине журналистам разбили камеру за попытку пообщаться с депутатом

Украинским журналистам разбили камеру за попытку взять интервью у депутата «Слуги народа»

На Украине журналистам разбили камеру за попытку взять интервью у депутата правящей партии «Слуга народа» в Чернигове. Об этом сообщило издание «Суспильне» («Общественное»).

По его данным, представители телеканала «Детинец» попытались пообщаться с депутатом городского совета от «Слуги народа» Юрием Тарасовцем. Журналисты хотели взять у него комментарий по поводу его отсутствия на заседании сессии.

Народного избранника они заметили в одном из местных ресторанов. Депутат сбежал, а его спутник набросился на съемочную группу и разбил им камеру. В нападавшем журналисты узнали экс-кандидата в депутаты от «Слуги народа» Сергея Берестового.

Ранее в Минобороны республики призвали журналистов не поднимать тему о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своих публикациях.