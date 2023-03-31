В Москве на месяц арестовали кандидата юридических наук за призывы к терроризму

В Москве суд на месяц арестовал кандидата юридических наук Родину за призывы к терроризму

Тверской суд Москвы на месяц арестовал кандидата юридических наук Елену Родину по делу о призывах к терроризму. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает ТАСС.

Елену Родину обвинили в преступлении по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в сети интернет») УК РФ. Ее заключили под стражу до 25 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал сотрудника МФТИ Виктора Москалева по делу о фейках про российскую армию.