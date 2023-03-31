Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:44, 31 марта 2023Силовые структуры

В Москве на месяц арестовали кандидата юридических наук за призывы к терроризму

В Москве суд на месяц арестовал кандидата юридических наук Родину за призывы к терроризму

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы на месяц арестовал кандидата юридических наук Елену Родину по делу о призывах к терроризму. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает ТАСС.

Елену Родину обвинили в преступлении по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в сети интернет») УК РФ. Ее заключили под стражу до 25 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал сотрудника МФТИ Виктора Москалева по делу о фейках про российскую армию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Киеве ответили на призыв Лукашенко к перемирию
Венгрия поможет Украине удвоить доход от российской нефти
В российском городе пенсионерка добилась переселения из аварийного жилья
В Москве арестовали мужчину за жесткое убийство подруги-репетитора
Детский омбудсмен в Туве подала в отставку
Найдено новое направление для увеличения продолжительности жизни
Перечислены самые бесполезные и опасные косметические процедуры
Тодоренко и Топалов рассказали о разладе в семье
В Москве на месяц арестовали кандидата юридических наук за призывы к терроризму
В Москве стало больше одного вида «вторички»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.