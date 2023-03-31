В Минцифры объяснили пропажу функции удаления профиля с портала «Госуслуги»

Минцифры: удаление профиля на портале «Госуслуги» отключено из-за взлома личных кабинетов

Функция удаления профиля на портале «Госуслуги» была отключена из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов, однако возможность отключения учетной записи сохраняется. Об этом в своем Telegram-канале заявило Минцифры.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», — объяснили пропажу функции в министерстве.

Уточняется, что удалить учетную запись теперь возможно только при посещении МФЦ.

О том, что на портале «Госуслуги» перестала быть доступна возможность удаления учетной записи, стало известно ранее 31 марта. Отмечалось, что при попытке удалить профиль на экране возникает сообщение о том, что эта функция недоступна. В службе поддержки приложения «Госуслуги» рассказали, что кнопка, позволяющая отключить аккаунт, была скрыта по требованию Минцифры.