На «Госуслугах» пропала функция удаления профиля

На портале «Госуслуги» перестала быть доступна функция удаления учетной записи

На портале «Госуслуги» перестала быть доступна возможность удаления учетной записи. На пропажу этой функции обратил внимание корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, теперь при попытке удалить профиль на экране перед пользователями появляется сообщение о том, что эта функция недоступна.

В службе поддержки приложения «Госуслуги» рассказали, что кнопка, позволяющая удалить учетную запись, была скрыта по требованию Минцифры России. Представители портала добавили, что в настоящий момент удалить профиль можно, лично обратившись в центр обслуживания.

Ранее сообщалось о появлении на «Госуслугах» сервиса, позволяющего россиянам подтвердить личность в бытовых ситуациях.