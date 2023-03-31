Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:46, 31 марта 2023Интернет и СМИ

На «Госуслугах» пропала функция удаления профиля

На портале «Госуслуги» перестала быть доступна функция удаления учетной записи

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

На портале «Госуслуги» перестала быть доступна возможность удаления учетной записи. На пропажу этой функции обратил внимание корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, теперь при попытке удалить профиль на экране перед пользователями появляется сообщение о том, что эта функция недоступна.

В службе поддержки приложения «Госуслуги» рассказали, что кнопка, позволяющая удалить учетную запись, была скрыта по требованию Минцифры России. Представители портала добавили, что в настоящий момент удалить профиль можно, лично обратившись в центр обслуживания.

Ранее сообщалось о появлении на «Госуслугах» сервиса, позволяющего россиянам подтвердить личность в бытовых ситуациях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко назвал способ разрешения конфликта на Украине
65-летняя Шэрон Стоун снялась в пиджаке на голое тело для журнала
Режим ЧС ввели в столице российского региона
Власти Украины сравнили УПЦ с гнойником
На «Госуслугах» пропала функция удаления профиля
Женщина выиграла больше ста миллионов рублей в онлайн-казино и попала за решетку
На Украине отреагировали на допуск россиян и белорусов к Уимблдону
Байден отказался комментировать обвинения в адрес Трампа
На Украине подтвердили использование «умных бомб»
В Британии констатировали сокращение числа следующих политике НАТО стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.