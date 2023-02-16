На «Госуслугах» запустили новый сервис

В Минцифры сообщили о запуске на «Госуслугах» сервиса, позволяющего подтвердить личность

Россияне теперь смогут подтвердить свою личность в бытовых ситуациях при помощи «Госуслуг». О запуске нового сервиса сообщили представители Минцифры в Telegram.

Отмечается, что в мобильном приложении «Госуслуг» появился сервис «Подтвержденное фото», который поможет в ситуациях, когда необходимо показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис.

Чтобы загрузить подтвержденное фото, нужно зайти в раздел «Документы», а затем нажать на кнопку «Добавьте фото». После этого перед пользователями возникнет окно, где им нужно будет указать серию и номер загранпаспорта, а также срок его действия. Затем нужно приложить телефон к пластиковой странице загранпаспорта. «Система проверит, что данные из загранпаспорта совпадают с реальными. Если все верно, фото будет создано», — добавили в Минцифры.

Если россиянин захочет предъявить подтвержденное фото, то ему нужно будет перейти в «Документы» и открыть раздел «QR-коды документов». Затем нужно выбрать пункт «Возраст» и показать проверяющему QR-код.

Как уточнили в Минцифры, новой функцией смогут воспользоваться только те россияне, у которых есть загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме.

Ранее стало известно о запуске новой функции для российских водителей. В Минцифры рассказали, что в приложении «Госуслуги Авто» появилась цифровая копия водительского удостоверения, которую можно предъявить сотрудникам Госавтоинспекции для проверки.