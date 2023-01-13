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13:11, 13 января 2023Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появилась новая функция для водителей

В приложение «Госуслуги Авто» добавили цифровую копию водительского удостоверения

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В приложении «Госуслуги Авто» появилась цифровая копия водительского удостоверения, которую можно предъявить сотрудникам Госавтоинспекции для проверки. О добавлении новой полезной для водителей функции сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

«В приложении "Госуслуги Авто" появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей», — сообщило ведомство. Отмечается, что предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету.

Для того, что бы предъявить документы, нужно выбрать водительские права или СТС и нажать «Предъявить документы», а затем предоставить появившийся QR-код инспектору, пояснили в Минцифры. Там добавили, что это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД.

В Госавтоинспекции напомнили, что даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появилась возможность оформления ДТП без вызова полиции с помощью сервиса «Европротокол онлайн». В Минцифры заверили, что такой способ сокращает среднее время регистрации аварии почти в два раза.

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Денис Савосин
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