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На «Госуслугах» появилась возможность оформления ДТП без вызова полиции

На «Госуслугах Авто» появился сервис «Европротокол онлайн» для оформления извещения о ДТП

Фото: Shutterstock

В приложении «Госуслуги Авто» стал доступен сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. О появлении этой функции сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Плюсы сервиса "Европротокол онлайн": сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза; не нужно посещать офис страховой компании — извещение поступит в страховую онлайн; нет риска ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из "Госуслуг", что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии», — рассказали в Минцифры.

Для оформления протокола онлайн необходимо, чтобы в аварии не было пострадавших. Помимо того, не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств. Оба участника происшествия также должны иметь подтвержденные профили на «Госуслугах».

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Указано, что для оформления европротокола достаточно, чтобы приложение «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. В таком случае второй участник ДТП должен подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Однако быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух устройств, подчеркнули в министерстве. Отмечается, что процедура занимает не более получаса.

В Минцифры добавили, что участникам ДТП возместят до 400 тысяч рублей, если они сделали фотофиксацию ущерба и у них нет разногласий. «[Возместят] до 100 тысяч рублей — если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий», — говорится в сообщении.

При разногласиях и без фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет, предупредили в министерстве. Для получения возмещения в таком случае нужно вызывать полицию и оформлять происшествие не по европротоколу.

Ранее на «Госуслугах» появилась возможность платить с помощью сервиса Yandex Pay. Новая функция стала доступна как на сайте, так и в мобильном приложении «Госуслуг».

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Олег Давыдов
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