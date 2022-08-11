На «Госуслугах» появилась возможность оформления ДТП без вызова полиции

На «Госуслугах Авто» появился сервис «Европротокол онлайн» для оформления извещения о ДТП

В приложении «Госуслуги Авто» стал доступен сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. О появлении этой функции сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Плюсы сервиса "Европротокол онлайн": сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза; не нужно посещать офис страховой компании — извещение поступит в страховую онлайн; нет риска ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из "Госуслуг", что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии», — рассказали в Минцифры.

Для оформления протокола онлайн необходимо, чтобы в аварии не было пострадавших. Помимо того, не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств. Оба участника происшествия также должны иметь подтвержденные профили на «Госуслугах».

Указано, что для оформления европротокола достаточно, чтобы приложение «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. В таком случае второй участник ДТП должен подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Однако быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух устройств, подчеркнули в министерстве. Отмечается, что процедура занимает не более получаса.

В Минцифры добавили, что участникам ДТП возместят до 400 тысяч рублей, если они сделали фотофиксацию ущерба и у них нет разногласий. «[Возместят] до 100 тысяч рублей — если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий», — говорится в сообщении.

При разногласиях и без фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет, предупредили в министерстве. Для получения возмещения в таком случае нужно вызывать полицию и оформлять происшествие не по европротоколу.

Ранее на «Госуслугах» появилась возможность платить с помощью сервиса Yandex Pay. Новая функция стала доступна как на сайте, так и в мобильном приложении «Госуслуг».

