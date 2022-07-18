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Россиянам рассказали о новом способе оплаты на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появился способ оплаты с помощью сервиса Yandex Pay

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

На портале «Госуслуги» появилась возможность осуществлять платежи с помощью сервиса Yandex Pay. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщается в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры).

«Пользователи портала "Госуслуг" теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи"», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что новая возможность доступна как на сайте, так и в мобильном приложении «Госуслуг».

В министерстве добавили, что Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные. Сервис работает с картами «Мир», Visa и MasterCard любых банков, действующих в России.

Пользователям также напомнили, что с помощью «Госуслуг» можно оплатить автомобильные штрафы, налоговые задолженности и задолженности от приставов, счета за услуги, госпошлины и начисления по номеру квитанции (УИН). При внесении средств на «Госуслугах» за госпошлины и штрафы ГИБДД пользователи получают скидку.

Ранее на «Госуслугах» появилась возможность купить и продать автомобиль с помощью электронного сервиса. Уточнялось, что заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более 10 минут.

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Маргарита Щигарева
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