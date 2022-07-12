На «Госуслугах» появилась возможность купить и продать автомобиль

На «Госуслугах» стал доступен созданный Минцифры и МВД сервис купли-продажи автомобилей

Созданный Минцифры и МВД России электронный сервис купли-продажи автомобилей стал доступен на портале «Госуслуги». О появлении этой возможности во вторник, 12 июля, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

«Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге», — рассказали в министерстве. При этом заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более 10 минут.

Указано, что типовой документ для купли-продажи уже встроен в сервис. Данные участников сделки в нем предзаполнены. «В процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге. Тогда покупатель вовремя это увидит, и заключить договор онлайн не получится», — говорится в публикации. Договор при этом можно оформлять без очной встречи сторон.

В Минцифры предупредили, что для желающих воспользоваться сервисом существует несколько условий. Продавец и покупатель должны быть старше 18 лет, а также иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Помимо того, у обеих сторон на телефоне должно быть установлено приложение «Госключ» — сервис для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

Ранее стало известно, что с июля инвалиды смогут подать заявление о компенсации на ОСАГО через «Госуслуги». Помимо того, подать заявление о предоставлении социальной поддержки через сервис смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов.

Перед этим сообщалось, что россиянам разрешат жаловаться на фишинговые сайты на «Госуслугах». Также в стране запустят систему мониторинга таких порталов.